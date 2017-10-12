Атанасью интересуются несколько команд в Швейцарии, в том числе «Женева-Серветт»

«Женева-Серветт» является одной из нескольких швейцарских команд, заинтересованных в нападающем Андреасе Атанасью. Об этом сообщает swisshockey. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Детройт Ред Уингз». Хоккеист будет поддерживать форму в «Лугано».

Атанасью будет тренироваться со швейцарской командой «Лугано»

23-летний Атанасью является свободным агентом, он до сих пор не пришёл к соглашению о новом контракте с «Детройт Ред Уингз». В сезоне-2016/17 нападающий провёл в НХЛ 64 матча, в которых набрал 29 (18+11) очков. Форвард планирует подписать контракт с «Детройтом» с зарплатой около $ 2,5 млн, клуб же предлагает $ 1,9 млн в год. Кроме того, им интересовалось несколько клубов КХЛ. Сообщалось, что среди них ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Ак Барс».