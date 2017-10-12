Тротц: после вылета из плей-офф испытывали ненависть к «Питтсбургу»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).

Невезучий снайпер. Овечкин забил, но снова проиграл «Питтсбургу» А Кросби сбил вратаря.

«Новая глава нашего соперничества с «Питтсбургом» оказалась горькой. Какие чувства испытывали после вылета из плей-офф? Просто ненависть. Ты ненавидишь тех парней, которые убрали тебя с дороги. Сегодня мы получили шесть малых штрафов – это слишком много. Это не позволяло нам развить свою игру, не позволяло выпускать на лёд наших лучших хоккеистов. Всякий раз, когда мы начинали обретать нужный игровой ритм, кто-то получал удаление», — приводит слова Тротца Washington Post.