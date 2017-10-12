Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин забил, Зайцев набирает очки 3 матча

В ночь с 11 на 12 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло пять матчей, в которых приняли участие 10 россиян.

Невезучий снайпер. Овечкин забил, но снова проиграл «Питтсбургу» А Кросби сбил вратаря.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Овечкин «Вашингтон» 1+0 0 7 +1 19.36 0 1 0 Кузнецов «Вашингтон» 0 0 2 0 19.06 9 из 16 0 0 Малкин «Питтсбург» 0 0 4 -1 19.27 4 из 12 1 0 Якупов «Колорадо» 1+1 0 2 +3 13.43 2 2 0 Кулёмин «Айлендерс» 0 0 0 0 10.48 0 1 2 Задоров «Колорадо» 0 5 +2 17.26 0 2 1 Орлов «Вашингтон» 0 0 1 0 21.27 0 2 0 Зайцев «Торонто» 0+1 2 0 +1 21.54 0 1 4