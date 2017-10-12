Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин забил, Зайцев набирает очки 3 матча

В ночь с 11 на 12 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ прошло пять матчей, в которых приняли участие 10 россиян.
Невезучий снайпер. Овечкин забил, но снова проиграл «Питтсбургу»
А Кросби сбил вратаря.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Овечкин
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|7
|+1
|19.36
|0
|1
|0
|Кузнецов
|«Вашингтон»
|0
|0
|2
|0
|19.06
|9 из 16
|0
|0
|Малкин
|«Питтсбург»
|0
|0
|4
|-1
|19.27
|4 из 12
|1
|0
|Якупов
|«Колорадо»
|1+1
|0
|2
|+3
|13.43
|2
|2
|0
|Кулёмин
|«Айлендерс»
|0
|0
|0
|0
|10.48
|0
|1
|2
|Задоров
|«Колорадо»
|0
|5
|+2
|17.26
|0
|2
|1
|Орлов
|«Вашингтон»
|0
|0
|1
|0
|21.27
|0
|2
|0
|Зайцев
|«Торонто»
|0+1
|2
|0
|+1
|21.54
|0
|1
|4
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Худобин
|«Бостон»
|9 из 9
|100
|Варламов
|«Колорадо»
|20 из 23
|87,0