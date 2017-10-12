Д. Вишневский: «Динамо» сделало выводы и прервало ужасную серию из поражений

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 Б).

«У Динамо» с «Ак Барсом» всегда принципиальные матчи. Хорошо, что прервали ужасную серию из четырёх поражений. Старались, плюс на пользу пошёл отдых, ведь после игры с Минском была небольшая пауза.

Сделали выводы, разобрали ошибки. Конечно, поздравили Михаила Варнакова с дублем. У него всё сложилось. Пусть продолжает в том же духе, забивает. Будем стараться ему помогать. Впереди игра с «Сочи». Они обыграли СКА, мы готовы к встрече. Мы ко всем готовы», – сказал Вишневский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.