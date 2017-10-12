Фридман: Овечкину по силам забить 20 голов в 20 матчах

Известный канадский обозреватель Эллиотт Фридман дал оценку удачной игры нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Мне бы хотелось видеть игрока, который был бы способен забросить 50 шайб за 50 матчей. Последним таким хоккеистом был Бретт Халл в сезоне-1991/92, и мне кажется, что у Патрика Лайне есть потенциал добраться до этой отметки в ближайшие несколько лет. Это непростой темп, потому что даже 25 шайб за 25 матчей в последние годы не выбивали – ближе всех в сезоне-2005/06 был форвард «Филадельфии» Симон Ганье, который в 25 встречах забил 23 раза. Что же касается Овечкина, то ему по силам забить 20 голов в 20 матчах. Он уже послал всем свой «месседж» после неудачного прошлого сезона», — сказал Фридман в эфире Sportsnet.



После Бретта Халла ближе всего к отметке «50 голов за 50 матчей» подходил Александр Могильный (47 шайб за «Баффало» в сезоне-1992/93).

Невезучий снайпер. Овечкин забил, но снова проиграл «Питтсбургу» А Кросби сбил вратаря.

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