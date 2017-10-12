Ягр: не чувствую себя очень хорошо, но этого и ожидал

Нападающий «Калгари Флэймз» Яромир Ягр поделился эмоциями от возвращения на лёд в НХЛ. Хоккеист провёл свой первый матч в текущем сезоне — с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Ягр провёл на льду почти 14 минут, не набрал очков и заработал показатель полезности «-1».

«Я не чувствую себя очень хорошо, но я этого ожидал. Когда ноги побегут, ситуация изменится. Мне нужно улучшать свою игру и помогать партнёрам. «Лос-Анджелес» — отличная команда, очень сильная. Очень сложно играть, особенно на выезде», — цитирует Ягра официальное телевидение НХЛ.