Чернов: «Северсталь» держала свою игру и выполняла всё, что говорил тренер

Форвард «Северстали» Павел Чернов поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Спартак» уступил «Северстали» и потерпел четвёртое поражение подряд

«Матч получился упорным. Мы со «Спартаком» в одинаковом положении. Хорошо, что выиграли, это нужные нам очки. Хотелось победить в основное время, но удача сопутствовала только в овертайме. Соперник сравнял и вышел вперёд в ходе матча? Мы готовы к любому развитию событий. Главное — отыгрались и держали свою игру. Мы выполняли всё, что говорил тренер. Спасибо большое болельщикам, была хорошая поддержка», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.