Миронов: моя задача — хоккей, хоккей, хоккей. Как и где жить — второстепенно

Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов рассказал об адаптации к НХЛ.

«Здесь прекрасная арена и хороший лёд, но какая разница, где дебютировать? Главное сделать это, заиграть в лиге и выиграть Кубок Стэнли. Вот о чём все мечтают. Могу отметить прекрасную атмосферу на арене. Ещё скорость игры, мастеровитость игроков. Здесь очень мало времени на принятие решений. Сейчас моя задача — исправить ошибки, которые случились со мной в этом матче, и двигаться дальше.



Я уже достаточно времени тренируюсь с командой, сыграл немало предсезонных матчей. Всё идёт хорошо. Адаптация совершенно точно требуется к языку, с этим у меня пока не очень хорошо. Стараюсь как можно больше общаться с ребятами и персоналом. Кое-что они объясняют на пальцах, показывают на вещи, говорят, как это звучит по-английски, чтобы я постепенно запоминал. В общем, процесс идёт. С точки зрения темпов освоения английского языка, наверное, плохо. В плане общения внутри команды и в быту, понимания тактики и нюансов хоккея — отлично. Так что это с какой стороны посмотреть.



Тут в принципе другой хоккей и другие площадки. Мне в любом случае придётся перестраивать игру, к которой я привык. Так что всё будет происходить постепенно. Да и потом, все в равных условиях, и всем потребуется время, чтобы приспособиться.



Пока живу в отеле. Даже не присматриваюсь, если честно. Стараюсь не забивать себе этим голову. Моя основная задача сейчас — хоккей, хоккей, хоккей. Как и где жить, пока вопрос второстепенный. Самое главное почувствовать себя комфортно в команде, закрепиться в составе. Обо всём остальном буду думать после. Мне кажется, что атмосфера в раздевалке исключительно рабочая. Мы проделали хорошую работу в предсезонке. Все настроены только на борьбу за Кубок Стэнли. Главное не возвращаться к тому, что было, а идти вперёд. Не оглядываться назад. Иначе можно остаться на одном месте», — передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.