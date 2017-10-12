Павлович: 50 минут игроки «Динамо» Мн не могли ничего поделать со Скривенсом

Форвард минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Пропустили быстрые голы, и это предопределило исход матча. Мы старались вернуться в игру, но этого не хватило… Подвели индивидуальные ошибки, но не ошибается только тот, кто не играет. Надо быть сильнее командой и индивидуально сильнее.

Скривенс – хороший вратарь, 50 минут мы не могли ничего поделать, хоть и играли вместе прошлый сезон. Мы знали, в какие моменты он может ошибаться, часто выходит за ворота, пытались его подловить, но не получилось», — отметил Павлович.