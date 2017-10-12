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Павлович: 50 минут игроки «Динамо» Мн не могли ничего поделать со Скривенсом

12 октября 2017, четверг. 12:04 Хоккей

Форвард минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Пропустили быстрые голы, и это предопределило исход матча. Мы старались вернуться в игру, но этого не хватило… Подвели индивидуальные ошибки, но не ошибается только тот, кто не играет. Надо быть сильнее командой и индивидуально сильнее.

Скривенс – хороший вратарь, 50 минут мы не могли ничего поделать, хоть и играли вместе прошлый сезон. Мы знали, в какие моменты он может ошибаться, часто выходит за ворота, пытались его подловить, но не получилось», — отметил Павлович.

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Источник: Страница хоккея Беларуси Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Салават Юлаев Бен Скривенс
Новости. Хоккей
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