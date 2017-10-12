Макаров: «Нефтехимик» нисколько не уступает в мастерстве «Локомотиву»

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Макаров подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:3).



«Думаю, что мы играли хорошо, все ребята выкладывались на 100%. Где-то не повезло, где-то я не подтащил в нужные моменты. Так что будем работать над ошибками и двигаться дальше. Я думаю, мы нисколько не уступаем в мастерстве «Локомотиву». Наши ребята выходят на каждый матч и доказывают, что они чего-то стоят.



Форма хорошая, но всё равно, когда ты играешь, есть игровая практика. А так, тяжело немножко. Но ничего, буду ждать своего следующего шанса», – передаёт слова Макарова «Бизнес Online».

«Локомотив» одолел «Нефтехимик» и выиграл второй матч при Квартальнове