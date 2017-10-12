Кожевников: клуб из Узбекистана КХЛ не нужен, там будут играть одни канадцы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением относительно необходимости вступления узбекского «Бинокора» в КХЛ.

Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году

«Я участвовал в открытии дворца спорта «Бинокора» в Ташкенте. Вопрос о включении команды должна решать лига, сейчас же у нас идёт курс на сокращение количества команд. Хоккей в Узбекистане был, мы помним, что Мухометов играл за «Спартак». Естественно, там сейчас своих хоккеистов нет, будут играть приезжие. Нужно нам это или нет? Я думаю, нет. Наверняка там опять канадцы будут играть. Если бы всё было устроено так, чтобы туда приехали наши игроки, то это была бы одна вещь. Но в тех командах, которые к нам недавно вступили, играют одни канадцы. Думаю, что нам это не нужно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Клуб КХЛ из Узбекистана – хорошая шутка. Или нет? Чемпионат СССР всё ближе.

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