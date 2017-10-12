Монахан упрочил рекорд «Калгари» по голам в овертаймах матчей «регулярок»

Нападающий «Калгари Флэймз» Шон Монахан принёс своей команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Хоккеист забил свой восьмой гол в овертаймах матчей регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, Монахан упрочил рекорд клуба по этому показателю.

В этом матче за канадскую команду дебютировал 45-летний чешский форвард Яромир Ягр. За почти 14 минут игрового времени он не набрал очков при «-1» в качестве показателя полезности.

Видео гола Монахана доступно на официальном сайте НХЛ.