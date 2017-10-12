Директор «Бинокора»: хотим войти в КХЛ и вернуть наших игроков из Америки

Узбекистанский хоккейный клуб «Бинокор» ставит перед собой задачу до 2020 года подать заявку на участие в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил директор и соучредитель ташкентского клуба Абдумаджид Насыров.

Клуб КХЛ из Узбекистана – хорошая шутка. Или нет? Чемпионат СССР всё ближе.

«Наши партнёры и спонсоры — компания Eriell — сделали большую программу, привезли нам клюшки и многое другое. Они сами заявили, что помимо возрождения сборной Узбекистана ставится цель в течение двух лет, как будет построен наш ледовый дворец, заявить команду в КХЛ. Дворец будет рассчитан на 14 тысяч мест, думаю, строительство завершится в 2019 году. Команду мы хотим формировать из наших хоккеистов, которые сейчас выступают в Америке, а также в КХЛ, будем возвращать их на родину.

Конечно, у нас есть план войти в КХЛ до 2020 года, это даже мечта. Пока же мы выступаем только на любительских турнирах, но продолжаем развиваться. У нас в школе занимается уже более 100 детей», — цитирует функционера ТАСС.



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