«Адмирал» расторг контракт с вратарём Максимом Третьяком

20-летний вратарь Максим Третьяк покидает «Адмирал», соглашение с голкипером расторгнуто по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт «моряков».



За два сезона во Владивостоке Максим Третьяк, который является внуком прославленного вратаря сборной СССР, а ныне президента ФХР Владислава Третьяка, сыграл 5 матчей в Континентальной хоккейной лиге, пропустив в них девять шайб и в среднем отражая 91,3% бросков по своим воротам.



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