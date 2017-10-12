Голкипер Максим Третьяк, покинувший «Адмирал», вернётся в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Максим Третьяк, с которым сегодня расторг контракт по обоюдному соглашению сторон «Адмирал», вернётся в московский ЦСКА.



За два сезона во Владивостоке Максим Третьяк, который является внуком прославленного вратаря сборной СССР, а ныне президента ФХР Владислава Третьяка, сыграл 5 матчей в Континентальной хоккейной лиге, пропустив в них девять шайб и в среднем отражая 91,3% бросков по своим воротам.



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«Адмирал» расторг контракт с вратарём Максимом Третьяком