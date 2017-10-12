Сын Эдуарда Занковца стал тренером по физподготовке «Адмирала»

26-летний белорусский специалист Владислав Занковец назначен тренером по физической подготовке «Адмирала», информирует официальный сайт клуба из Владивостока.

Владислав Эдуардович — сын тренера «Слована» Эдуарда Занковца. Магистр педагогических наук, автор книги «Хочешь закончить с хоккеем – убей своё тело», автор 25 статей, из них 18 научных работ в области тестирований в хоккее. Обладатель девяти актов внедрения своих разработок в хоккейные клубы. Участник девяти международных научно-практических конференции республики Беларусь и Российской Федерации. Работал тренером по ОФП в сборных Казахстана и Белоруссии, минском «Динамо» и «Барысе».

