Нападающий «Ак Барса» Галиев дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги рассмотрел эпизод матча ХК «Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань), информирует официальный сайт КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Ак Барса» Станислава Галиева наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.