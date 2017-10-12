«Сочи» выменял у СКА форварда Ларичева, «армейцы» получили права на Стеена

Петербургский СКА и хоккейный клуб «Сочи» произвели обмен, информирует официальный сайт ХК «СКА-Нева». Нападающий «армейцев» Иван Ларичев отправляется в Сочи, а петербургский коллектив получил права на шведского форварда Оскара Стеена.



В текущем сезоне чемпионата Высшей хоккейной лиги Иван Ларичев провёл в составе «СКА-Невы» 13 матчей, в которых набрал 11 (6+5) результативных баллов по системе «гол+пас» при показателе полезности «+3».



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