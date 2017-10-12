Защитник Никита Никитин дебютирует за «Трактор» в игре с «Витязем»

Защитник челябинского «Трактора» Никита Никитин, подписавший контракт с командой до конца сезона, дебютирует за новый клуб в игре с «Витязем». Встреча с подмосковным коллективом начнётся сегодня, 12октября, в 17:00 мск.



Состав «Трактора» на игру:

Францоуз (Демченко);

Кольцов — Петров, Кокуёв — Рыбаков — Якуценя;

Бэйлен — Вишневский, Йюнге — Щехура — Шаров;

Бородкин — Мамаев, Кручинин — Полыгалов — Пеньковский;

Никитин, Черников — Шипин — Губарев, Шолохов.



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