Генменеджер «Виннипега»: хоккей становится бизнесом для игроков уже с юных лет

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф поделился мнением об изменениях в молодёжном хоккее.

«Молодые игроки стали гораздо более зрелыми. Теперь они растут сразу в системе. С самого юного возраста хоккей становится для них бизнесом, и они тренируются круглый год. Когда они приезжают в тренировочный лагерь, то всё лучше и лучше понимают, чего это стоит. А ветераны понимают, чего им стоит оставаться на уровне. А если у кого-то не получается, то у них возникают проблемы с тем, чтобы оставаться в лиге», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.