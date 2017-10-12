Вратаря «Сибири» Салака в матче с «Адмиралом» заменили впервые в сезоне

В домашнем матче с дальневосточным «Адмиралом» вратаря новосибирской «Сибири» Александра Салака впервые в сезоне заменили по ходу игры.



Чешский голкипер пропустил три шайбы после 12 бросков, после чего на 26-й минуте встречи при счёте 1:3 его заменил Алексей Красиков. В текущем регулярном чемпионате Салак принял участие в 17 встречах, в которых одержал 8 побед.



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