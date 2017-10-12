Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал контракт с ССМ Hockey

Бренд ССМ Hockey совместно с эксклюзивным дистрибьютером в России компанией СПОРТКОНЦЕПТ объявил о партнёрстве с Александром Овечкиным. С сезона-2017/18 спортсмен, выступающий в НХЛ и сборной России, играет в экипировке ССМ Hockey.



Капитан «Вашингтон Кэпиталз» присоединился к команде ССМ, куда входят известные игроки: Павел Дацюк, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Брент Бёрнс, Кэри Прайс, Джон Таварес и Патрис Бержерон.



В рамках сотрудничества Александр Овечкин будет играть в экипировке CCM и участвовать в продвижении бренда на территории России и Северной Америки.