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«Адмирал» обыграл «Сибирь», выиграв в своём первом матче без Андриевского

12 октября 2017, четверг. 17:53 Хоккей

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 2:4. Команда Павла Зубова потерпела третье поражение подряд, «моряки» выиграли в первой встрече после увольнения главного тренера Александра Андриевского.

В команде хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Ермаков и Александер Бергстрём. У «Адмирала» забитые голы на свой счёт сумели записать Дмитрий Саюстов, Павел Макаренко и Владимир Ткачёв, оформивший дубль.

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КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2017, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 4 0:2, 2:2
Адмирал
Владивосток
0:1 – Ткачёв (Райт, Александров) – 14:36 (5x4), 0:2 – Саюстов – 19:00 (5x5), 1:2 – Ермаков – 23:31 (5x5), 1:3 – Макаренко – 24:47 (5x5), 1:4 – Ткачёв – 35:09 (5x4), 2:4 – Бергстрём (Основин) – 36:01 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Сибирь
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
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