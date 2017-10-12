«Адмирал» обыграл «Сибирь», выиграв в своём первом матче без Андриевского

Новосибирская «Сибирь» на домашней арене потерпела поражение от «Адмирала» из Владивостока, встреча завершилась со счётом 2:4. Команда Павла Зубова потерпела третье поражение подряд, «моряки» выиграли в первой встрече после увольнения главного тренера Александра Андриевского.



В команде хозяев заброшенными шайбами отметились Андрей Ермаков и Александер Бергстрём. У «Адмирала» забитые голы на свой счёт сумели записать Дмитрий Саюстов, Павел Макаренко и Владимир Ткачёв, оформивший дубль.



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