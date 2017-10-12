Гуськов: любая команда может обыграть СКА, большой настрой помог «Сочи»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал первое поражение СКА в этом сезоне от «Сочи» со счётом 2:3 ОТ.



«Я не раз говорил, что СКА может обыграть любая команда, но сделать это можно один раз. Будь это плей-офф, то в следующей игре СКА играл бы совсем по-другому, конечно, это не умаляет заслуг сочинцев. Надо понимать, что каждая команда, которая играет против СКА, осознаёт, что противостоит чемпиону прошлогоднего сезона. Каждая команда хочет, чтобы серия СКА прекратилась, не столько, чтобы обидеть СКА, а чтобы говорили о команде, которая победила чемпиона. Огромный настрой позволил «Сочи» победить в этом матче. Если говорить о СКА, то победами нельзя насытиться, тем не менее когда ты побеждаешь 20 раз подряд, то может наступить небольшое расслабление, которое потом выливается в какой-то проигрыш.



В этом поражении нет ничего отрицательного, чтобы раздувать из мухи слона, что СКА проиграл «Сочи». От этого коллектив станет только сильнее, понимая, что надо играть, несмотря на то что проиграли. Я думаю, что ни одна команда не может выиграть все матчи в чемпионате. Считаю, что вообще ничего не произошло. То, что прервалась серия, – это обидно для СКА и единственное, из-за чего клуб может расстроиться. Клуб продолжит идти дальше и штамповать победы. Это не та команда, которая опустит руки и будет вспоминать этот матч несколько дней. Думаю, что команда и тренерский штаб забыли про эту игру и продолжают работать в штатном режиме, и кто знает, может, нас ждёт новый рекорд», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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