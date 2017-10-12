До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гуськов: любая команда может обыграть СКА, большой настрой помог «Сочи»

12 октября 2017, четверг. 18:00 Хоккей

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал первое поражение СКА в этом сезоне от «Сочи» со счётом 2:3 ОТ.

«Я не раз говорил, что СКА может обыграть любая команда, но сделать это можно один раз. Будь это плей-офф, то в следующей игре СКА играл бы совсем по-другому, конечно, это не умаляет заслуг сочинцев. Надо понимать, что каждая команда, которая играет против СКА, осознаёт, что противостоит чемпиону прошлогоднего сезона. Каждая команда хочет, чтобы серия СКА прекратилась, не столько, чтобы обидеть СКА, а чтобы говорили о команде, которая победила чемпиона. Огромный настрой позволил «Сочи» победить в этом матче. Если говорить о СКА, то победами нельзя насытиться, тем не менее когда ты побеждаешь 20 раз подряд, то может наступить небольшое расслабление, которое потом выливается в какой-то проигрыш.

В этом поражении нет ничего отрицательного, чтобы раздувать из мухи слона, что СКА проиграл «Сочи». От этого коллектив станет только сильнее, понимая, что надо играть, несмотря на то что проиграли. Я думаю, что ни одна команда не может выиграть все матчи в чемпионате. Считаю, что вообще ничего не произошло. То, что прервалась серия, – это обидно для СКА и единственное, из-за чего клуб может расстроиться. Клуб продолжит идти дальше и штамповать победы. Это не та команда, которая опустит руки и будет вспоминать этот матч несколько дней. Думаю, что команда и тренерский штаб забыли про эту игру и продолжают работать в штатном режиме, и кто знает, может, нас ждёт новый рекорд», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Итоги дня КХЛ: «Сочи» прервал серию СКА, Варнаков передал привет «Ак Барсу»
Билялетдинов привет принял.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК Сочи Александр Гуськов
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
18:43 Стиллман: «Адмирал» не менял тактику после отставки Андриевского, но все бились
18:34 П. Зубов: игру «Сибири» даже цирком не назовёшь, завтра будем принимать решения
18:29 «Авангард» взял верх над «Куньлунем», Фурх оформил «сухарь»
18:19 Ламорелло: сейчас молодые игроки более подготовлены к НХЛ, они более зрелые
18:00 Гуськов: любая команда может обыграть СКА, большой настрой помог «Сочи»
17:53 «Адмирал» обыграл «Сибирь», выиграв в своём первом матче без Андриевского
17:53 КХЛ заявила, что не ведёт переговоров о вступлении клуба из Узбекистана
17:32 Ребёнок, победивший рак, расплакался после сообщения от Александра Овечкина
17:19 Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал контракт с ССМ Hockey
16:43 Вратаря «Сибири» Салака в матче с «Адмиралом» заменили впервые в сезоне
16:31 Генменеджер «Виннипега»: хоккей становится бизнесом для игроков уже с юных лет
16:02 Защитник Никита Никитин дебютирует за «Трактор» в игре с «Витязем»
15:53 «Сочи» выменял у СКА форварда Ларичева, «армейцы» получили права на Стеена
15:41 Нападающий «Ак Барса» Галиев дисквалифицирован на один матч
15:28 «Лада» заинтересована в приглашении Александра Гуськова на пост генменеджера
15:18 Сын Эдуарда Занковца стал тренером по физподготовке «Адмирала»
14:59 Голкипер Максим Третьяк, покинувший «Адмирал», вернётся в ЦСКА
14:46 В состав Федерации хоккея России вошли Алексей Морозов и Алексей Анисимов
14:20 «Адмирал» расторг контракт с вратарём Максимом Третьяком
14:00 Болельщики «Авангарда» могут записать видеообращения к Лемтюгову
13:56 Желдаков: «Торпедо» стало больше бросать, много времени проводит в зоне атаки
13:52 Директор «Бинокора»: хотим войти в КХЛ и вернуть наших игроков из Америки
13:35 Монахан упрочил рекорд «Калгари» по голам в овертаймах матчей «регулярок»
13:15 Уланов: «Югра» будет играть в более комбинационный и агрессивный хоккей
13:00 Кожевников: клуб из Узбекистана КХЛ не нужен, там будут играть одни канадцы
12:45 В «Оттаве» надеются, что Эрик Карлссон начнёт играть на следующей неделе
12:36 Егор Аверин набрал своё 150-е очко за «Локомотив»
12:18 Макаров: «Нефтехимик» нисколько не уступает в мастерстве «Локомотиву»
12:04 Павлович: 50 минут игроки «Динамо» Мн не могли ничего поделать со Скривенсом
11:48 Шнайдер, Вуд и Ткачук — звёзды дня в НХЛ
11:30 «Гудашоу» после матча со «Спартаком»
11:09 Миронов: моя задача — хоккей, хоккей, хоккей. Как и где жить — второстепенно
11:06 Впервые за карьеру показатель полезности Якупова в сезоне НХЛ превысил «+3»
10:54 Чернов: «Северсталь» держала свою игру и выполняла всё, что говорил тренер
10:41 «Коля, держись!» — игроки «Авангарда» пожелали Лемтюгову здоровья
10:30 Хиетанен: надеемся, что Варнаков перенесёт результативность на следующие игры
10:24 Школьники-хоккеисты побывали в гостях у «Торпедо»
10:21 Ягр: не чувствую себя очень хорошо, но этого и ожидал
10:09 Объявлены имена тренеров сборных OHL, WHL и QMJHL на матчи с россиянами
10:00 Победит ли «Адмирал» без Андриевского и как завершатся другие матчи игрового дня
09:45 Фридман: Овечкину по силам забить 20 голов в 20 матчах
09:30 Д. Вишневский: «Динамо» сделало выводы и прервало ужасную серию из поражений
09:23 Борщевский: главное для Лемтюгова — спокойно лечиться, героизма не нужно
09:15 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Овечкин забил, Зайцев набирает очки 3 матча
08:52 Хохлов: каждый игрок ХК «Сочи» прошёл проверку на прочность в матче со СКА
Все новости RSS
Партнерский контент