Стиллман: «Адмирал» не менял тактику после отставки Андриевского, но все бились

И.о. главного тренера «Адмирала» Фредрик Стиллман прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2).



«В последнее время много давления на результат. Ребята вышли с характером и бились до конца. Наработали на три очка — это самое главное. Все знают, что «Адмирал» до этого ни разу не выигрывал в Новосибирске. Мы ожидали, что «Сибирь» выйдет с хорошим настроем и будет играть быстро.



Тактику после отставки Андриевского мы особо не меняли. Просто продолжали проводить работу над определёнными моментами. Мы хотели, чтобы ребята играли с большим настроем. Легионеры, как и все остальные ребята, бились. Важно было, чтобы все работали. Я горжусь командой», — передаёт слова Стиллмана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Адмирал» обыграл «Сибирь», выиграв в своём первом матче без Андриевского