Блум: у «Адмирала» начинается новая глава. Шансы на плей-офф не потеряны

Защитник владивостокского «Адмирала» Джонатон Блум прокомментировал победу своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (4:2).



«Для нашей команды матч получился очень удачным – это здорово, что удалось выиграть первую же встречу под руководством нового тренера. Каждый хоккеист играл за наставника, все делали на льду правильные вещи. Два последних дня мы усиленно тренировались, и это принесло свои плоды. Прямо сейчас мы – отчаянная команда, у которой проснулись эмоции и желание. Новый тренер, новые идеи. Какие именно? Небольшие хоккейные мелочи, эдакий шведский взгляд. Есть небольшие изменения в тройках, в спецбригадах – в матче с «Сибирью» это дало результат, мы забили два гола в большинстве.



Дома мы играем хуже, чем на выезде – возможно, сказывается излишнее давление. Но сейчас у нас новая страница, новая глава и возможность взять новый старт. Шансы на плей-офф ещё далеко не потеряны, впереди ещё две трети сезона», — сказал Блум в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Адмирал» обыграл «Сибирь», выиграв в своём первом матче без Андриевского