«Автомобилист» — «Слован»: защитник Василевский получил «5+20» за удар в голову

В матче екатеринбургского «Автомобилиста» и братиславского «Слована» удаление до конца встречи получил защитник команды хозяев Алексей Василевский. Хоккеист получил от судей «5+20» за удар в область головы и шеи, который он нанёс нападающему соперника Борису Садецки, у которого пошла кровь после удара.



В матче стартовал третий период, счёт на данный момент 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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