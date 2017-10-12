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«Автомобилист» — «Слован»: защитник Василевский получил «5+20» за удар в голову

12 октября 2017, четверг. 18:55 Хоккей

В матче екатеринбургского «Автомобилиста» и братиславского «Слована» удаление до конца встречи получил защитник команды хозяев Алексей Василевский. Хоккеист получил от судей «5+20» за удар в область головы и шеи, который он нанёс нападающему соперника Борису Садецки, у которого пошла кровь после удара.

В матче стартовал третий период, счёт на данный момент 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Слован
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
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