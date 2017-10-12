Скабелка: игроки «Авангарда» думают о Лемтюгове, все его поддержали

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:0) и рассказал о том, как команда отнеслась к травме Николая Лемтюгова.



«Хорошая игра, второй период получился у нас чуть лучше, удалось забить. Третий период соперник начал очень мощно, у нас было два удаления, и если бы соперник их реализовал, то неизвестно, как всё сложилось. В целом «Авангард» сыграл в хороший командный хоккей, мы помогали вратарю, а он помог нам.



Коле Лемтюгову желаю скорейшего выздоровления, получилась неприятная ситуация. Конечно, ребята об этом говорят и думают об этом, этот момент не мог просто так пройти мимо них, все поддержали его. Сейчас он пришёл в себя, пока находится в реанимации, но ситуация стабильная», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» взял верх над «Куньлунем», Фурх оформил «сухарь»