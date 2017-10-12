«Югра» проиграла «Барысу», пропустив четыре гола в первом периоде

Ханты-мансийская «Югра» дома потерпела поражение от астанинского «Барыса», встреча завершилась со счётом 2:5.



После первого периода хозяева проигрывали четыре шайбы, голами в ворота «Югры» сумели отметиться Талгат Жайлауов, Константин Пушкарёв, Мэттью Фрэттин и Владимир Маркелов. После второго гола был заменён вратарь югорчан Илья Проскуряков, которого сменил Владислав Фокин. Позже «Югра» сумела дважды забить усилиями два гола усилиями Ильи Шипова и Максима Пестушко, у «Барыса» шайбу забросил Никита Михайлис.

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