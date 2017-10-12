«Витязь» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд

Челябинский «Трактор» на домашней арене взял верх над подмосковным «Витязем», игра закончилась со счётом 2:1. Для команды Валерия Белова поражение стало третьим подряд.



Счёт на 17-й минуте встречи открыли гости, заброшенной шайбой отметился Никита Выглазов. «Трактор» ответил голами Алексея Кручинина и Ника Бэйлена, забитыми на 38-й и 42-й минуте соответственно.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»



«Бро, мы всех купили». О чём Ковальчук писал Радулову Осторожно. Много юмора от хоккеистов.