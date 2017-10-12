«Лада» проиграла «Йокериту», «шуты» одержали 13-ю победу подряд

Тольяттинская «Лада» на домашней арене потерпела поражение в матче с финским «Йокеритом», встреча закончилась со счётом 0:4. Подопечные Юкки Ялонена вновь обновили клубный рекорд, одержав 13-ю победу подряд.



Заброшенными шайбами в составе «шутов» сумели отметиться Мэттью Гилрой, Олли Палола, Брайан О`Нилл и Хенри Иконен. Вторую игру на ноль провёл голкипер «Йокерита» Райан Запольски.



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