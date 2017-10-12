Шипов: первый гол за «Югру» не дал никаких эмоций, команда проиграла

Нападающий «Югры» Илья Шипов подвёл итоги матча после поражения его команды во встрече с «Барысом» со счётом 2:5.



«В первом периоде пропустили быстрые голы. Игра совсем не заладилась. Особенно после двух пропущенных шайб, все остальные просто залетали в наши ворота. А нас подвела реализация, ведь бросали по воротам соперника мы очень много. Мы часто тренируем игру в неравных составах, но до сих пор что-то у нас идёт не так. Добивание происходит с пятака, и таким образом забиваются голы. Тренеры ещё разберут с нами ошибки, в следующей игре уже постараемся всё исправить и доказать на что мы способны. Мне удалось забить первый гол в «Югре», но это уже не придаёт никаких эмоций, ведь команда всё равно проиграла», — цитирует Шипова официальный сайт «Югры».

«Югра» проиграла «Барысу», пропустив четыре гола в первом периоде