Гатиятулин: тяжёлый матч, но «Трактор» поверил в свои силы

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями после победы над подмосковным «Витязем» со счётом 2:1.



«Тяжёлый матч, непросто складывался. Тем не менее хочу сказать слова благодарности команде, что терпели, смогли выжать максимум, забили в большинстве во втором периоде. Поверили в свои силы, в третьем периоде ждали своего момента и использовали его», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинского клуба.



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«Витязь» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд