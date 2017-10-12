Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Максим Минеев («Авангард»)
Посмотреть видео гола Минеева можно на официальном сайте КХЛ.
Иван Шварны («Слован»)
Видео гола Шварны можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Хенри Иконен («Йокерит»)
Посмотреть видео гола Иконена можно на официальном сайте КХЛ.
Пройти опрос можно также на PlayBuzz.
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