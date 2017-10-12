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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

12 октября 2017, четверг. 20:43 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Максим Минеев («Авангард»)

Посмотреть видео гола Минеева можно на официальном сайте КХЛ.

Иван Шварны («Слован»)

Видео гола Шварны можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хенри Иконен («Йокерит»)

Посмотреть видео гола Иконена можно на официальном сайте КХЛ.

Пройти опрос можно также на PlayBuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
20:43 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
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19:59 ЦСКА подтвердил подписание контракта с Максимом Третьяком
19:36 «Монреаль» выставил защитника Штрайта на драфт отказов
19:32 Минеев: кому посвящаю первый гол в КХЛ — секретная информация
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19:24 «Витязь» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд
19:19 «Югра» проиграла «Барысу», пропустив четыре гола в первом периоде
19:17 Скабелка: игроки «Авангарда» думают о Лемтюгове, все его поддержали
19:06 Кинэн: «Куньлунь» не реализовал своих шансов, Фурх был великолепен
18:55 «Автомобилист» — «Слован»: защитник Василевский получил «5+20» за удар в голову
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18:43 Стиллман: «Адмирал» не менял тактики после отставки Андриевского, но все бились
18:34 П. Зубов: игру «Сибири» даже цирком не назовёшь, завтра будем принимать решения
18:29 «Авангард» взял верх над «Куньлунем», Фурх оформил «сухарь»
18:19 Ламорелло: сейчас молодые игроки более подготовлены к НХЛ, они более зрелые
18:00 Гуськов: любая команда может обыграть СКА, большой настрой помог «Сочи»
17:53 «Адмирал» обыграл «Сибирь», выиграв в своём первом матче без Андриевского
17:53 КХЛ заявила, что не ведёт переговоров о вступлении клуба из Узбекистана
17:32 Ребёнок, победивший рак, расплакался после сообщения от Александра Овечкина
17:19 Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал контракт с ССМ Hockey
16:43 Вратаря «Сибири» Салака в матче с «Адмиралом» заменили впервые в сезоне
16:31 Генменеджер «Виннипега»: хоккей становится бизнесом для игроков уже с юных лет
16:02 Защитник Никита Никитин дебютирует за «Трактор» в игре с «Витязем»
15:53 «Сочи» выменял у СКА форварда Ларичева, «армейцы» получили права на Стеена
15:41 Нападающий «Ак Барса» Галиев дисквалифицирован на один матч
15:28 «Лада» заинтересована в приглашении Александра Гуськова на пост генменеджера
15:18 Сын Эдуарда Занковца стал тренером по физподготовке «Адмирала»
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14:46 В состав Федерации хоккея России вошли Алексей Морозов и Алексей Анисимов
14:20 «Адмирал» расторг контракт с вратарём Максимом Третьяком
14:00 Болельщики «Авангарда» могут записать видеообращения к Лемтюгову
13:56 Желдаков: «Торпедо» стало больше бросать, много времени проводит в зоне атаки
13:52 Директор «Бинокора»: хотим войти в КХЛ и вернуть наших игроков из Америки
13:35 Монахан упрочил рекорд «Калгари» по голам в овертаймах матчей «регулярок»
13:15 Уланов: «Югра» будет играть в более комбинационный и агрессивный хоккей
13:00 Кожевников: клуб из Узбекистана КХЛ не нужен, там будут играть одни канадцы
12:45 В «Оттаве» надеются, что Эрик Карлссон начнёт играть на следующей неделе
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12:18 Макаров: «Нефтехимик» нисколько не уступает в мастерстве «Локомотиву»
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