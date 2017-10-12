Занковец: «Автомобилист» был быстрее, «Словану» надо укрепляться

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец подвёл итоги матча после поражения во встрече с «Автомобилистом» (3:6).



«Во-первых, соперника — с победой. Соперник был быстрее нас. Начиная с первого периода, к сожалению, мы не успевали в определённых моментах. А когда ты не успеваешь, из этого исходят удаления, за что были наказаны при игре в неравных составах. Результат игры закономерен.



Новые игроки? Мы работаем над этим. Нам, безусловно, надо укрепляться. Надо искать игроков, которые добавят нам скорости. Работа в этом направлении ведётся. Будет она сделана или нет — не ко мне вопрос, но мы хотим этого», — цитирует Занковца официальный сайт «Автомобилиста».

Два очка Куляша помогли «Автомобилисту» обыграть «Слован»