Аболс: «Йокерит» выглядел свежее и мобильнее «Лады», Харпер добавит агрессии

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» со счетом 0:4.



«Перед игрой ясно было, что одно из главных орудий «Йокерита» — большинство. И если с игрой в меньшинстве справиться удалось, то при пропущенных голах очень много совершили ошибок. Нам было сложно что-то противопоставить сопернику, несмотря на то что «Йокерит» проводил заключительную игру на выезде. Их игроки выглядели свежее и мобильнее, чем мы. Начали игру неплохо, но две лёгкие шайбы — одна с проигранного вбрасывания, другая в большинстве — стали для нас ударом ниже пояса, учитывая ту ситуацию, в который находится команда.



«Йокерит» быстро повёл в счете, и это оставило отпечаток на нашей дальнейшей игре. Во многих ситуациях, когда надо было действовать проще, игроки наоборот «мудрили», тем самым допуская ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Пока рано давать оценку игре Харпера, но он определённо добавит агрессии в нападении», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.

«Лада» проиграла «Йокериту», «шуты» одержали 13-ю победу подряд