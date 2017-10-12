Е. Корешков: «Барыс» везёт с выезда шесть очков, это здорово

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями после победы в игре с «Югрой» (5:2).



«Здорово, что заработали три очка. Мы забили важные и нужные голы и повели в счете. Затем нас подвели ненужные удаления, пришлось начать отбиваться и прижиматься к своим воротам. Ребята молодцы, что больше не пропустили. Хотелось бы отметить каждого нашего игрока. С такого выезда везём шесть очков, это суперздорово», — приводит слова Корешкова официальный сайт «Югры».



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Посмотреть видео можно на официальном канале «Югры» в YouTube.