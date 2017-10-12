Экс-игрок «Юргордена» упал в обморок на посвященной ему церемонии в клубе

Экс-хоккеист шведского хоккейного клуба «Юргорден» Никлас Фольк потерял сознание на праздничной церемонии, проходившей на арене клуба, информирует Expressen.



46-летний Фольк упал в обморок во время того, когда произносил свою речь после поднятия свитера со своим номером под своды арены. После падения экс-игрок получил своевременную медицинскую помощь и сумел прийти в себя, но позже, во время проведения интервью, Фольк снова потерял сознание.

Фото: Expressen

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