Г. Орлов: отнеситесь к поражению СКА с усмешкой, командой нужно гордиться

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал окончание победной серии петербургского СКА, которая после встречи с ХК «Сочи» (2:3 ОТ) завершилась на 20 выигранных встречах.



«Слушайте, отнеситесь к поражению СКА с усмешкой. Что значит — поражение? Это же двадцать первый матч был у клуба! Во-первых, СКА установил рекорд — 20 побед подряд. И главное — команда в хорошей форме. Это команда, которой должны гордиться болельщики Петербурга и все поклонники СКА», — приводит слова Орлова «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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