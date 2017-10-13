«Миннесота» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Чикаго» в гостях

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» потерпели поражение в домашнем противостоянии с соперниками из «Миннесоты Уайлд», результат игры — 2:5.



Счёт был открыт лишь за полминуты до окончания второго периода, отличился канадский нападающий гостей Эрик Стаал. На экваторе заключительной двадцатиминутки Райан Хартман сравнял счёт, но следом хозяева пропустили две шайбы за две минуты — Джейсон Цукер записал в свой актив гол и результативную передачу. На 56-й минуте Крис Стюарт оформил дубль, а за минуту до окончания матча Густав Форсберг забил второй гол «Чикаго».



Таким образом, «Миннесота» отпраздновала свой первый успех в текущем сезоне, а игроки «Чикаго» потерпели второе поражение. Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 17 минут и получил две минуты штрафа.