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Свечников оформил дубль за «Бэрри», Липанов набрал 3 очка

13 октября 2017, пятница. 06:35 Хоккей

Российские нападающие Андрей Свечников и Алексей Липанов вновь отметились результативными баллами за клуб молодёжной лиги Онтарио «Бэрри Колтс». В домашнем матче регулярного чемпионата с «Эри Оттерз» (7:5) Свечников сделал голевой дубль и отдал две результативные передачи, став первой звездой матча. На счету Липанова 3 (1+2) очка и 6 выигранных вбрасываний из 12.

До старта игрового дня в лиге Онтарио Свечников был лидером ОХЛ по очкам и голам, а Липанов шёл в пятёрке лучших бомбардиров.

Видео лучших моментов матча вы можете посмотреть на сайте лиги Онтарио.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Липанов Андрей Свечников
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