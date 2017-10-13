Стивен Стэмкос забил первый гол с ноября 2016 года

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».

Нападающий пропустил большую часть сезона-2016/17 из-за травмы мениска, которую получил в ноябре 2016 года. Он восстановился к началу текущего сезона и забросил свою первую шайбу после возвращения.

Во втором периоде он сделал счёт 3:1, отличившись в большинстве. «Молнии» одержали итоговую победу со счётом 5:4.

«Тампа» выиграла у «Питтсбурга», в активе Кучерова гол и передача

Видео гола Стэмкоса можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.