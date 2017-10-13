Стэмкос: сейв Василевского на Гюнцеле в третьем периоде спас «Тампе» игру

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» отметил игру Андрея Василевского, который в третьем периоде при счёте 5:4 в пользу «Тампы» остановил выход один в один форварда Джейка Гюнцеля. Результат остался неизменным, и «молнии» добились победы. Василевский отразил 36 из 40 бросков.

«Этот сейв спас нам игру», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

Видео сейва Василевского можно посмотреть на официальном сайте «Тампа-Бэй Лайтнинг».