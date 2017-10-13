Дубль Келлера не помог «Аризоне» избежать домашнего поражения от «Детройта»

Хоккеисты «Аризоны Койотс» потерпели поражение от соперников из «Детройт Ред Уингз» в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Глендейле завершилась со счётом 2:4, эта неудача стала для «койотов» четвёртой кряду.



Американский нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер оформил дубль, форвард из Канады Макс Доми дважды выступил ассистентом. В составе «Детройта» по две результативные передачи записали на свой счёт канадский защитник Майк Грин и американский нападающий Дилан Ларкин. Эта победа стала для «красных крыльев» третьей в сезоне.