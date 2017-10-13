«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне, дома одолев «Баффало»

«Сан-Хосе Шаркс» оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда из Калифорнии праздновала свою первую победу в текущем сезоне — до того было два поражения подряд. «Баффало» в текущем сезоне ещё не побеждал — это поражение стало для команды четвёртым подряд.

К 27-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ счёт был равный — 2:2, причём гости дважды отыгрались. На 35-й минуте матча Тино Майер в третий раз вывел «Шаркс» вперёд, и этот гол оказался победным.