Бурмистров попал в запас на матч с «Виннипегом», его место занял Брок Бисер

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 2:4.

Российский нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров в этом матче участие не принял — он попал в запас. Место россиянина занял нападающий Брок Бисер.

В текущем сезоне Бурмистров провёл два матча, не набрав в них очков. Показатель полезности хоккеиста составил «-1». Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге на счету Бурмистрова 95 (35+60) очков в 326 матчах.