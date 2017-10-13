Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Куликова — «+3», у Тарасенко — «-3»

В ночь с 12 на 13 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 12 россиян. Защитник Дмитрий Куликов отдал голевую передачу и завершил матч с показателем полезности "+3", защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке всего 5 минут 22 секунды, нападающий Владимир Тарасенко заработал показатель полезности "-3", а форвард Евгений Дадонов нанёс пять бросков по воротам.

Вратарь Клуб Сейвы % отражённых бросков Василевский «Тампа» 36 из 40 90

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Кучеров (н) «Тампа» 1+1 0 4 -1 19.17 - 0 0 Наместников (н) «Тампа» 0+1 0 2 -1 16.03 4 из 8 6 2 Малкин (н) «Питтсбург» 0 0 1 -1 18.19 7 из 16 0 0 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+1 0 3 -3 18.24 - 1 1 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0 0 0 0 11.44 1 из 2 2 0 Дадонов (н) «Флорида» 0 0 5 0 19.04 - 0 1 Радулов (н) «Даллас» 0 0 1 -2 18.27 - 0 0 Анисимов (н) «Чикаго» 0 2 2 0 16.52 7 из 15 0 1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 0 0 21.36 - 3 2 Куликов (з) «Виннипег» 0+1 0 1 +3 23.23 - 2 1 Сергачёв (з) «Тампа» 0 0 0 -1 5.22 - 0 0

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