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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Куликова — «+3», у Тарасенко — «-3»

13 октября 2017, пятница. 09:04 Хоккей

В ночь с 12 на 13 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 12 россиян. Защитник Дмитрий Куликов отдал голевую передачу и завершил матч с показателем полезности "+3", защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке всего 5 минут 22 секунды, нападающий Владимир Тарасенко заработал показатель полезности "-3", а форвард Евгений Дадонов нанёс пять бросков по воротам.

ВратарьКлубСейвы% отражённых бросков
Василевский«Тампа»36 из 4090
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»1+104-119.17-00
Наместников (н)«Тампа»0+102-116.034 из 862
Малкин (н)«Питтсбург»001-118.197 из 1600
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+103-318.24-11
Барбашёв (н)«Сент-Луис»000011.441 из 220
Дадонов (н)«Флорида»005019.04-01
Радулов (н)«Даллас»001-218.27-00
Анисимов (н)«Чикаго»022016.527 из 1501
Емелин (з)«Нэшвилл»000021.36-32
Куликов (з)«Виннипег»0+101+323.23-21
Сергачёв (з)«Тампа»000-15.22-00

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Радулов Алексей Емелин Андрей Василевский Артём Анисимов Владимир Тарасенко Владислав Наместников Дмитрий Куликов Евгений Дадонов Евгений Малкин Иван Барбашёв Михаил Сергачёв Никита Кучеров
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