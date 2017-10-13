Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Куликова — «+3», у Тарасенко — «-3»

В ночь с 12 на 13 октября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно семь матчей, в которых приняли участие 12 россиян. Защитник Дмитрий Куликов отдал голевую передачу и завершил матч с показателем полезности "+3", защитник Михаил Сергачёв провёл на площадке всего 5 минут 22 секунды, нападающий Владимир Тарасенко заработал показатель полезности "-3", а форвард Евгений Дадонов нанёс пять бросков по воротам.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% отражённых бросков
|Василевский
|«Тампа»
|36 из 40
|90
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|0
|4
|-1
|19.17
|-
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+1
|0
|2
|-1
|16.03
|4 из 8
|6
|2
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0
|0
|1
|-1
|18.19
|7 из 16
|0
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|3
|-3
|18.24
|-
|1
|1
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|0
|0
|11.44
|1 из 2
|2
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|5
|0
|19.04
|-
|0
|1
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0
|0
|1
|-2
|18.27
|-
|0
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|2
|2
|0
|16.52
|7 из 15
|0
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|0
|0
|21.36
|-
|3
|2
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|0
|1
|+3
|23.23
|-
|2
|1
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|0
|-1
|5.22
|-
|0
|0
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