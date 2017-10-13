Коваленко: профсоюз уверен, что в «деле Лемтюгова» всё будет по букве закона

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о мероприятиях в связи с серьёзной травмой форварда «Авангарда» Николая Лемтюгова. Хоккеист получил разрыв селезёнки и был прооперирован.

Борщевский: главное для Лемтюгова — спокойно лечиться, героизма не нужно

«В последние дни основное внимание — ситуации в «Авангарде», где с разрывом селезёнки был госпитализирован форвард клуба Николай Лемтюгов. Как председатель профсоюза буду следить за тем, чтобы «дело Лемтюгова» развивалось в строгом соответствии с регламентом КХЛ. Учитывая, что нынешний регламент во многом создавался в те годы, когда вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям был нынешний президент «Авангарда» Владимир Тимофеевич Шалаев, мы практически уверены, что всё будет по букве закона. И первые новости из Омска это подтверждают.

Юристы профсоюза уже проинформированы о том, что в строгом соответствии с Трудовым кодексом создана комиссия по расследованию несчастного случая на производстве. В этой комиссии работает представитель работодателя, на уровне генерального менеджера клуба, врач команды и представитель профсоюза — в данном случае председатель нашей первичной организации Евгений Медведев. Евгений — капитан «Авангарда», один из самых авторитетных и заслуженных хоккеистов всей КХЛ, будем получать от него всю необходимую информацию.

С учётом того, что очень быстро и качественно сработали врачи «Авангарда», не допустившие большой кровопотери, прогнозы у всех оптимистичные. Уверены, что клуб за несколько месяцев полностью восстановит игрока, и он продолжит свою карьеру. Может быть, учитывая удаление селезёнки, Николай в дальнейшем должен чуть-чуть поберечь себя в плане нагрузок. Помню, как двадцать с лишним лет назад точно такую же травму в НХЛ получил его тезка Борщевский — и как Николай, вернувшись в строй, на североамериканских площадках еще несколько лет прессовал многих игроков НХЛ, включая меня. Надо брать пример с Борщевского», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.