Голы Кучерова, Овечкина, Тарасенко в числе лучших 10 первой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига представила топ-10 лучших голов первой недели регулярного чемпионата.
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Кучеров подбирается к Овечкину, а Стэмкос забил впервые за год.
Рейтинг выглядит следующим образом:
10. Кевин Лабанк («Сан-Хосе Шаркс»)
9. Джонни Годро («Калгари Флэймз») с передачи Ти Джея Броди
8. Патрик Марло («Торонто Мэйпл Лифс»)
7. Бо Хорват («Ванкувер Кэнакс»)
6. Эвандер Кейн («Баффало Сэйбрз»)
5. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)
4. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), бонус – Райан Хартман и Ник Шмалц с передач Кейна
1. Джеймс Нил («Вегас Голден Найтс»)
Также видео доступно на официальном канале НХЛ в YouTube.
Голы Овечкина, Тарасенко и Кучерова вошли в топ-10 лучших моментов недели