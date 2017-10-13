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Салливан: «Питтсбург» не хочет предоставлять сопернику шанс за шансом

13 октября 2017, пятница. 09:29 Хоккей

Главный тренер действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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«Мы старались сыграть дисциплинированно. Мы не хотим быть командой, предоставляющей сопернику шанс за шансом, потому что при такой игре нельзя контролировать свою судьбу. Нам нужно лучше контролировать территорию, моменты, а также более собранно играть в защите. Тогда у нас будет больше возможностей контролировать результат», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Майк Салливан
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